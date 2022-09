Intorno a mezzanotte tre auto sono rimaste coinvolte in un frontale sulla via 2 giugno. Tre i feriti in codice giallo, due donne di 63 e 61 anni e un uomo di 34 anni. Codice verde per un bambino di 11 anni.

Sul posto Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dello scenario, Carabinieri per i rilievi, 118 e personale SA Sicurezza e Ambiente.