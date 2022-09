Chiavazza, incidente tra due automobili in via Coda, traffico deviato

Incidente questa mattina intorno alle 11 tra via Coda e via De Amicis a Chiavazza. Due le automobili coinvolte che sono entrate in collisione per motivi da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, SA Sicurezza e Ambiente x la bonifica del manto stradale e il 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. Al momento il traffico è chiuso lungo via De Amicis arrivando da via Milano.