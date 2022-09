Incidente a Biella in via Cottolengo

Pochi minuti fa, intorno alle 11, una donna è stata investita in via Cottolengo. Cosciente, in questo momento sta attendendo i soccorsi sul posto che le presteranno le cure del caso e la condurranno in ospedale. I passanti stanno prestando assistenza alla donna.

Sul posto il 118 che ha trasportato la donna all'ospedale per le cure del caso, la Polizia Locale per i rilievi del caso e gli agenti della Questura per la viabilità.