Tavolo Carcere Biella, al via il Percorso alla Giustizia Riparativa

Al via il Percorso alla Giustizia Riparativa del Tavolo Carcere Biella - Foto archivio ndewsbiella.it

“Al male del reato si può rispondere non solo punendo il colpevole, ma anche promuovendo la tutela delle vittime, la mediazione del conflitto, la riparazione dell'offesa, il sentimento di giustizia e le regole della convivenza!”.

Questo è il motto con cui il Tavolo Carcere Biella organizza il Percorso Propedeutico alla Giustizia Riparativa, che prenderà il via sabato 17 settembre, dalle 9:30 alle 12 a Biella presso la Sala delle Colone del Centro Territoriale Volontariato (via Orfanotrofio 16) con la lezione “Le origini filosofiche della Giustizia Riparativa”, spiegate dal Dottor Paolo Furia, Ricercatore Postdoc in Estetica Filosofica.

Lezione che si ripeterà, nella stessa sede e con stesso docente, giovedì 22 settembre dalle 18 alle 20:30 e venerdì 30 settembre con orario 15-17:30.

Il percorso riprenderà venerdì 21 ottobre, orario 15-17:30, sempre alla Sala delle Colonne del CTV, con il Dottor Riccardo Pavan, Pedagogista e Referente Gruppo Giustizia Riparativa del Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza, che parlerà degli argomenti trattati nel suo libro “Manifesto di Giustizia Riparativa”. Alle 18:30 la presentazione del libro di Pavan all'“Aperitivo Riparativo” presso il Museo del Territorio di Biella (Via Quintino Sella 54/b) .

Quinto appuntamento sabato 5 Novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, al Museo del Territorio con il Professor Paolo Giulini dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con “Il trattamento degli uomini violenti ed Il paradigma Riparativo e la mediazione penale”

Il percorso si concluderà venerdì venerdì 11 novembre 2022, dalle 15 alle 18 al Museo del Territorio, con la “Presentazione di Rete Dafne Piemonte: nella prospettiva di rete Rete Dafne Biella” a cura del Dottor Marco Bouchard, Presidente Onorario di Rete Dafne Italia ed ex magistrato.

Il Percorso alla Giustizia Riparativa è aperto a tutti.

Per iscrizioni e informazioni scrivere alla mail giustiziariparativabiella@gmail.com .