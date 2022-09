Biella, le previsioni per oggi e domani. Cosa aspettarci

A Biella oggi sabato 10 settembre i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3111m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

E domani? Ancora bel tempo su tutto il Nordovest, con qualche addensamento nuvoloso in più a ridosso dei rilievi alpini nelle ore centrali del giorno. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, vicine ai 30 gradi in pianura