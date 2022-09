Camera di Commercio, risorse e attrattive dei territori di risaia protagoniste della nuova guida di Repubblica

Paesaggio, tradizioni, gusto, cultura: sono solo alcune delle molteplici sfaccettature racchiuse in un chicco di riso, raccolte e raccontate nella nuova Guida di Repubblica “Le Terre del Riso – segreti e profumi del triangolo d’oro”.

La pubblicazione è stata presentata a Vercelli presso la sede della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che ha contributo al progetto editoriale, in collaborazione con le Agenzie Turistiche Locali della Provincia di Novara e di Biella Valsesia Vercelli. «Prodotto principe del nostro territorio, il riso è una vera eccellenza del Made in Italy» ha esordito Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio: «Il nostro Paese copre da solo circa la metà dell’intera produzione europea e un chicco italiano su due è prodotto nelle campagne piemontesi, principalmente in quelle di Vercelli e Novara. Si tratta di un prodotto straordinario, non solo per la sua rilevanza economica, ma anche paesaggistica e culinaria, che rendono le terre del riso luoghi privilegiati per il turismo lento, dove scoprire le tradizioni e i sapori autentici del territorio».

Presenti all’evento anche Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’ATL della Provincia di Novara e Piergiorgio Fossale, presidente dell’ATL Biella Valsesia Vercelli. «L’uscita di questa Guida coincide con una stagione particolare del ciclo di vita del riso, quella del raccolto, quest’anno particolarmente difficile per le avverse condizioni climatiche – ha sottolineato Maria Rosa Fagnoni – Siamo molto contenti di aver contribuito a questa pubblicazione, ricca di immagini suggestive, capaci di cogliere la bellezza del nostro territorio e suscitare la curiosità di visitarlo per scoprire la sua biodiversità e il suo grande patrimonio, fatto di storie, itinerari, tradizioni e cultura».

Una soddisfazione condivisa anche da Piergiorgio Fossale: «Si tratta di una guida incisiva, di impatto emotivo e di indubbia utilità, nata dalla sinergia di soggetti diversi che hanno lavorato insieme per un obiettivo comune a vantaggio dell’intero territorio. Da un semplice chicco di riso si creano delle espansioni, dei coinvolgimenti tra i settori che generano ricchezza per tutta l’economia, basti pensare all’indotto e alle ricadute create dal turismo».

All’evento è intervenuto in collegamento anche Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica: «Il riso è uno di quei rari prodotti capaci di rappresentare nell’immaginario collettivo tante cose, che compongono un mosaico unico di bellezza, fatto da una gamma ricchissima di varietà, di opere letterarie e cinematografiche, di sapori e di profumi legati ad un viaggio o un’esperienza, che riescono così a continuare per il visitatore, oltre la loro naturale durata. È un prodotto che incuriosisce e affascina e che può svolgere un ruolo trainante, di sviluppo globale, per il territorio».

A raccontare alcune di queste attrattive è stata la giornalista di Repubblica Pierangela Fiorani, che ha illustrato i diversi contenuti della Guida: percorsi in bicicletta e cammini, ricette degli chef, informazioni storiche e culturali, approfondimenti su una selezione di varietà e sulla biodiversità dei territori, oltre alle pagine dedicate agli itinerari d’autore. «Abbiamo chiesto a imprenditori, sportivi, chef, scrittori e artisti di raccontare i loro luoghi del cuore: tutti ci hanno raccontato sentimenti diversi, a conferma della grande ricchezza che contraddistingue le terre del riso». La Guida è disponibile in edicola; maggiori informazioni sulle iniziative di promozione turistica possono essere richieste alla Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it).