A Biella degustazioni, musicisti ed artisti teatrali a "Balconvini in scena", FOTO

Promuovere la cultura e ravvivare il centro cittadino con una formula nuova in grado di rendere protagonisti gli artisti della città e le loro performance, unendoli ad un percorso enologico di eccellenza è l'obiettivo di "Balconvini in scena", l'evento promosso dall’ATL di Biella Valsesia Vercelli in collaborazione con la Pro Loco di Biella ed il Comune di Biella, coordinato da Christian Clarizio per la parte musicale e Monica Gasparini per la parte teatrale.

In tutto 7 tra musicisti e gruppi, 5 tra attori e gruppi teatrali e 8 cantine i protagonisti della giornata oggi a Biella, sabato 10 settembre.

Tra il balconi più particolari certamente quello del primo Teatro Sociale, oggi facente parte del negozio di Piera Nespoli, in Via Italia 54 all’incrocio con Via San Filippo.

Tra i musicisti e gruppi musicali protagonisti ci sono Nina Ninai, Sal, Le two clochardes, The Bowman, After 11 e Sempre Noi; tra gli artisti e i gruppi teatrali: Gianni Giannini e Francesca Ceretta, Infermieri e dintorni, attori di Patatrac Opificio dell’arte, il mimo Luigi Galleran e Davide Ingannamorte di Storie di Piazza.