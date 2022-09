Torna a Biella la Corsa della Speranza: Da lunedì al via le preiscrizioni FOTO

Apriranno lunedì, 12 settembre, le preiscrizioni alla Corsa della Speranza 2022: l’appuntamento con la manifestazione sportiva e benefica organizzata da Fondo Edo Tempia è fissato per domenica 18 settembre. Partenza e arrivo saranno collocati come di consueto in piazza Vittorio Veneto con il villaggio che aprirà alle 9. Il via sarà dato alle 10,30 preceduto alle 10 dal mini-giro riservato ai bambini lungo i viali dei giardini Zumaglini. Il tracciato di cinque chilometri si snoda attorno alle strade della città ed è adatto a tutti. In più, non ci sarà classifica finale: l’obiettivo doppio della manifestazione, fin dalla sua nascita nel 2004, è di trascorrere una domenica mattina di festa facendo movimento - e, di conseguenza, migliorando la propria salute - ma anche di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. I proventi della Corsa della Speranza sono destinati al sostegno dei progetti medico-scientifici portati avanti dai laboratori del Fondo Edo Tempia; l’iscrizione costa 10 euro per gli adulti e i ragazzi e 5 euro per i bambini con meno di 12 anni.

I primi 800 partecipanti riceveranno non solo il pettorale di gara ma anche la maglietta-ricordo della manifestazione, tradizionale pezzo forte del pacco-gara: fu realizzata, per la gioia di chi le colleziona fin dalla prima edizione, anche nel 2020 quando la corsa fu costretta allo stop per rispettare i provvedimenti anti-contagio in piena seconda ondata di coronavirus. La maglietta di quest’anno ha il logo di Terra di Lane, nuovo entrato nella squadra di sostenitori dell’evento che annovera anche Lauretana, Menabrea, Botalla formaggi, Gabba salumi, Asigest Broker, De Bernardi parquets, mastro panettiere e pasticcere De Mori e panetteria Duò, sponsor importanti grazie al quale l’organizzazione ha potuto garantire ai partecipanti i piccoli regali del pacco gara (come lo zainetto, altro grande classico, che verrà distribuito fino a esaurimento scorte) e un ristoro dopo la linea del traguardo.

La Corsa della Speranza fa parte del calendario della settimana europea dello sport grazie al Panathlon, partner fedelissimo della manifestazione ma anche prezioso con il suo staff nell’organizzazione e nella gestione del villaggio alla partenza. “Il loro contributo, come quello di volontarie e volontari incluso il gruppo delle scuole coordinato da Rita Repetto, quello degli sponsor e dei sostenitori che da sempre ci sono vicini, è indispensabile” commenta Anna Rivetti, presidente del comitato organizzatore. “Li ringraziamo di cuore, così come la nostra gratitudine va alla gente che ogni anno dimostra la vicinanza alle campagne del Fondo Edo Tempia anche partecipando alla nostra corsa. Li aspettiamo numerosi anche in questa edizione, con le dita incrociate perché il meteo non faccia brutti scherzi come era accaduto l’anno scorso”.

Le preiscrizioni sono aperte fino a venerdì 16 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nella sede del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 a Biella. Ci si potrà iscrivere anche la mattina stessa della gara, a partire dalle ore 9, prima della partenza in piazza Vittorio Veneto.

