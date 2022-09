Riparte la stagione del MiniVolley

Sta per iniziare la nuova stagione del MiniVolley di Virtus Biella per bimbe e bimbi nati dal 2013 al 2017. Anche quest’anno il Club punta ad avvicinare le nuove generazioni del territorio al mondo della pallavolo con lo scopo di infondere i sani valori della pratica sportiva attraverso il divertimento. Imparare a giocare divertendosi è la mission degli Istruttori qualificati che Virtus Biella mette a disposizione delle famiglie e dei loro piccoli campioni.

Le attività in campo si svolgeranno al PalaSarselli di Chiavazza dal 13 settembre con doppie sedute settimanali, il martedì e il venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.15. Per i nuovi iscritti Virtus Biella conferma due settimane di attività in prova gratuita e uno speciale VirtusPack in omaggio all’atto dell’iscrizione: kit abbigliamento (maglietta e pantaloncino della Società), zainetto e pallone.

Per ulteriori informazioni e costi di iscrizione è possibile contattare la segreteria del Club al numero di telefono 391 3905943 e all’indirizzo email segreteria@virtusbiella.it