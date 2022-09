In Italia e all’estero grandi impegni e risultati per gli atleti di Valdigne Triathlon

Riprendono dopo la mini pausa estiva gli impegni in tanti campi gara per gli atleti di Valdigne Triathlon.

Venerdì 2 settembre si è disputato a Livigno l’ICON Extreme Triathlon, uno dei Triathlon “estremi” più famosi e partecipati, con atleti provenienti da tutto il mondo.

Partenza prima dell’alba nelle fredde acque del lago per i 3,8 km di nuoto, poi 195 km di bike con più di 5.000 m di dislivello e passi alpini che mettono i brividi solo a sentirli (Bernina, Forcola, Il “Re” Stelvio…), due traguardi finali per la maratona finale Plaza Placheda a 1.800m di altezza e per chi riesce a superare l’ultimo duro cancello, il traguardo notturno di Carosello 3.000m dopo un’ascesa di più di 1.000m nel sentiero di montagna, un finale sotto il nevischio da vera tregenda.

Un’ impresa solo per SuperAtleti! Due erano gli atleti impegnati con i colori verde-turchese-oro, il biellese Fabrizio Ghilardi e il canavesano Max Rossetti. Fantastiche le prove di entrambi. Max Rossetti ha raggiunto al 22° posto il traguardo di Plaza Placheda dopo 19 h di fatica, dimostrando tutte le sue qualità di lunghista e resistente alle grandi fatiche.

Enorme soddisfazione per Fabrizio Ghilardi, che ha raggiunto in 51° posizione assoluta e 1° Categoria M4 il traguardo a quota 3.000 m dopo poco più di 18h.Ci racconta raggiante Ghilardi: “Venerdì scorso, per un non atleta come me, faccio infatti triathlon dal 2019, mi sentivo volare, ho nuotato convinto, ho abbassato il mio tempo in bici rispetto l’edizione precedente di 75 min, è stata una giornata meravigliosa che ti riempie la vita! Raggiungere il traguardo finale a 3.000 m è stata un’impresa che mi ricorderò per sempre”.

Sabato 3 settembre nel Triathlon Olimpico di Cesenatico, appuntamento importante del calendario italiano della triplice, grande prestazione per il valdostano Davide Bajo, che ha conquistato il bronzo assoluto, con le prime due frazioni estremamente positive, Bajo si dimostra ancora una volta un atleta di alto livello del Triathlon italiano.

Sempre sabato 3 settembre a Grado, altro appuntamento di cartello, con il Triathlon Olimpico No Draft, anche qui grandi soddisfazioni, per i colori di Valdigne Triathlon, con l’argento assoluto della giovane padovana Erica Mazzer (che ha lottato per la vittoria fino agli ultimi minuti di gara) e prova molto positiva per l’arquatese Sergio Pordenon tra gli M3, nonostante un incontro non troppo piacevole con una medusa.

Negli Stati Uniti, a Johnson City nel Tennessee, si è disputata la prima tappa del Campionato Universitario di Triathlon USA, grande debutto per Letizia Martinelli che ha vinto l’Aquathlon contribuendo a portare alla vittoria il suo Team Universitario in questa prima tappa del Campionato.

Nella vicina Svizzera, domenica 4 settembre si è disputato il Triathlon Olimpico No Draft di Locarno, con la presenza di grandi Campioni Internazionali della disciplina (Nicola Spirig, Ian Van Berkel, Sascha Caterina ecc…), la prova visti i numerosi atleti di alto livello presenti, è stata ad alto tasso tecnico, ancora una gara top per il Coach biellese Stefano Massa, 7° nell’ampia categoria M55-64, buone prove di Salvatore Favata 24° tra gli M18-34 e di Edoardo Vittucci 41° tra gli M35-44.

Gli atleti Valdigne Triathlon sono attesi nel prossimo week End da diverse gare tra le quali spiccano la Finale del Circuito Cross a Campolongo sull’Altipiano di Asiago e la finale del Campionato Interregionale Giovanile Nord Ovest a Lodi con il Memorial Aaron Bertoncini dove diversi giovani atleti sono attesi per ottenere un buon piazzamento finale.