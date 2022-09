Elezioni 2022, Fratelli d'Italia: Meloni sarà a Torino

Giorgia Meloni sarà in Piemonte. Lo annuncia la segreteria provinciale di Biella con una nota: “Martedì 13 settembre il Presidente Giorgia Meloni sarà a Torino, in Piazza Carlo Alberto, alle 19. Il segretario provinciale di Fratelli D’Italia Cristiano Franceschini esprime grandissima soddisfazione, sarà presenti al comizio elettorale l’intero gruppo dirigente e, alla data odierna, oltre cento militanti già accreditati. Per conferme contattare il n. 3274633103”