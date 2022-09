Settembre a scuola di musica e danza al Parco commerciale Gli Orsi

La nuova stagione parte rigorosamente a ritmo di musica al Parco commerciale Gli Orsi, che nel mese di settembre propone un ricco calendario di appuntamenti rivolti a grandi e piccini, dedicati a chi volesse approcciare o implementare le proprie capacità nel suonare uno strumento, ballare o ancora praticare discipline che mixano ginnastica e danza.

Gli eventi, che si terranno nei weekend del 10, 17 e del 24 del mese, vedranno la partecipazione di importanti associazioni e scuole di danza attive sul territorio locale: l’Associazione Culturale Fabrika, la Scuola di danza Intrecci d’Arte, la Scuola di danza Flamantes e la Broadway Dance Academy. (Vedi programma in calce) Alessandro D’Angelico, Direttore del Parco commerciale Gli Orsi, dichiara: “Dopo due anni caratterizzati da importanti limitazioni, nel 2022 torna a pieno regime il programma di eventi incentrato sulla musica e la danza. Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione di questi operatori, che consentirà al Parco commerciale Gli Orsi di diventare in quei giorni un punto di riferimento e di aggregazione per tutti gli appassionati di tali discipline, oltre che un’importante vetrina per queste scuole.”

Programma

- Sabato 10/9 dalle 15.30 alle 19.00 - Associazione Culturale Fabrika La scuola di musica Fabrika organizza corsi di musica individuali e collettivi per tutte le età, adatti a chi vuole avvicinarsi alla musica o migliorare la tecnica.

- Domenica 11/9 dalle 16 alle 19 – Scuola di danza Intrecci d’Arte Esibizione delle coppie di liscio tradizionale e ballo da sala della Scuola di danza "Intrecci d'Arte" della Maestra federale Cinzia Francesa Gherra, con esibizione di Acro pole del performer biellese Alessandro Mosca Balma, reduce della finalissima di "Tu si che Vales".

- Sabato 17/9 dalle 15.30 – Scuola di danza Flamantes La scuola di danza Flamantes nasce nel 2007 dall’unione delle esperienze lavorative dei ballerini professionisti Matteo Pappalettera e Simona Crea, attuali direttori artistici della scuola. Qualità e professionalità degli insegnanti, abbinati alla presenza di un ambiente sereno, sono i pilastri dell’offerta.

- Sabato 24/9 dalle 14.30 alle 19 – Scuola di danza Broadway Dance Academy La scuola di danza Broadway Dance Academy propone attività per bambini, ragazzi e adulti sia a livello amatoriale, sia a livello avanzato. Sono disponibili corsi dedicati a partire dai 3 anni con l'avviamento alla danza, fino alla preparazione per gare, audizioni e spettacoli.