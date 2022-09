Wool Experience, i segreti della lana saranno svelati a Miagliano

Il programma Wool Experience di settembre di Amici della Lana aps, realizzato grazie a Fondazione CR Biella e numerosi altri partner, prosegue l’11 settembre a partire dalle h.15, con “I segreti della lana”, una giornata condotta da due appassionati di questo argomento: Marielle Dumiot e Carmine De Luca. Marielle Dumiot ha realizzato con Amici della lana numerosi video relativi alla feltratura, visionabili sul nostro canale Youtube e proporrà domenica il laboratorio di feltratura in cui verrà realizzato un pratico e originale astuccio di lana, utile ad esempio per riporre il cellulare o i fazzoletti o altri oggetti.

Il segreto sta nell’utilizzare sapientemente acqua calda, sapone, lana e le proprie mani, al fine di creare in compagnia un oggetto unico e personalizzato da portare a casa. Carmine De Luca invece racconterà la lana sucida, quella appena tosata dalle pecore, che nel centro interregionale di raccolta lana all'interno del Lanificio Botto, viene selezionata a mano per poi essere mandata negli altri centri di lavorazione per ottenere il filato. De Luca, Presidente dell’associazione, è un “uomo della lana”, ovvero esperto di questa materia grazie alla sua grande esperienza maturata in anni di lavoro tra Inghilterra e Italia.

Le lane che arrivano a Miagliano al Consorzio Biella The Wool Company sono lane autoctone europee, ognuna delle quali ha una peculiarità per le quali sono adatte a realizzare particolari prodotti visionabili nelle nostre esposizioni. Ricordiamo che il Lanificio Botto e Villaggio Operaio di Miagliano fa parte della Rete Museale Biellese ed è aperto al pubblico tutte le domeniche fino al 25 settembre con orario 14.30-18.30. All’interno, oltre alle attività del programma Wool Experience, le operatrici della rete accompagnano i visitatori alle mostre “Fuori dal Gregge” sulle lane autoctone europee, “esperi-menti” con gli acquerelli realizzati dai giovani Federico de Cosmo e Tommaso Ciabatti e l’esposizione “Il laboratorio di pettinatura lane” con macchinari ed apparecchiature d’epoca.

Perciò segnatevi l'appuntamento di domenica 11 settembre alle ore 15.00 al Lanificio f.lli Botto - Via Vittorio Veneto 2, Miagliano (BI) con “I segreti della lana”. Info e prenotazioni: 351.886.2836 - amicidellalana@gmail.com