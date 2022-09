Enrico Frandino a "Il tempo delle donne" di Milano

Nuova importante performance nel fine settimana per Enrico Frandino, il poeta di Mosso, soprannominato il “Poeta dell'Anima”, che, nel prossimo week end, sarà a Milano per partecipare alla rassegna "Il tempo delle donne", annuale serie di incontri del Corriere della Sera, e quest'anno sold out da molto tempo.

In particolare, Frandino parteciperà all'esclusiva serata "Il mio canto libero", evento ad inviti che si terrà alla Triennale, e che vedrà la partecipazione di Manuel Agnelli e Giorgia, dove leggerà alcuni suoi testi che verranno commentati da ospiti importanti del giornalismo.

"Sono molto felice di questo invito - dice Frandino - in una rassegna che parla al femminile. La mia poesia infatti è caratterizzata da questa forte componente, amore, impegno, emozioni che l universo femminile ci porta in dono".