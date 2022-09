Alcuni passanti notano una donna priva degli indumenti nella parte superiore del corpo e chiedono l'intervento dei Carabinieri. È successo ieri a Vigliano Biellese: la signora non è stata poi ritrovata dai militari giunti sul posto.

Nelle stesse ore, a Mongrando, un uomo è stato fermato da un tipo strano, in difficoltà e con fare sospetto. Anche in questo caso, non è stato possibile identificarlo: all'arrivo delle forze dell'ordine, era già sparito.