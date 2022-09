Tratta in inganno dal navigatore, sbaglia l'entrata in Superstrada (foto di repertorio)

Notano un'auto fare inversione nella corsa di immissione in Superstrada e lanciano l'allarme. È successo ieri, 8 settembre, nel tratto di Cossato: una volta sul posto, i Carabinieri hanno fermato la donna alla guida, una cittadina irlandese di 39 anni, tratta in inganno dal navigatore. Dopo i dovuti accertamenti, è ripartita per la sua strada.