Essiccatoio a fuoco, allarme in una cascina di Salussola (foto di C. Circolari)

Allarme a Salussola nella prima mattinata di oggi, 9 settembre. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che abbia preso fuoco l'essiccatoio di una cascina per cause ancora da accertare. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella, insieme all'autobotte di Cossato per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata.