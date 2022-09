Addio regina Elisabetta, il ritratto

Com’era prevedibile la scomparsa della Regina Elisabetta, sovrana inglese, ha ingenerato una sorta di lutto collettivo che ha toccato anche le corde romantiche di molti italiani accorsi a ricordare in un sentimento di affetto la figura della vecchia regina ormai diventata una sorta di icona.

Un passaggio dal secolo breve (come lo aveva citato Hobsbawm nel suo libro) al nuovo millennio che la monarca ha percorso in tutta la sua interezza. Una regina che ha regnato a fianco di ben 14 capi di governo come hanno ricordato tutte le principali testate e che ha vissuto le miserie, le contraddizioni ma anche le gioie di una storia che ci mette sempre di fronte e nuove prove.

Dalla Seconda Guerra Mondiale al boom economico, dalla guerra per le Falklands/Malvinas fino a Desert Storm fino ad arrivare alla Brexit passando anche per alcuni disastri familiari e problemi che in un modo o nell’altro possono toccare tutte le famiglie. Ecco forse la normalità di comportamenti e situazioni è stato quel sentimento che ha ingenerato l’affetto e la condivisione che ora le stanno tributando tutti.

Fa solo specie che se ne sia andata l’otto di settembre, una data invece che per la casata italiana dei Savoia è una sorta di onta, quando il Re abbandonò al suo destino la capitale in mano ai tedeschi nel secondo conflitto mondiale per rifugiarsi in Puglia. Ecco forse la differenza sta tutta li ma come avrebbe modo di dire lei stessa “Non prendiamoci troppo sul serio. Nessuno di noi ha il monopolio della saggezza”, questo è forse il suo testamento migliore.