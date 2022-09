Accusato di peculato, posizione di Moscarola archiviata

E’ stato notificato il decreto di archiviazione che mette la parola fine sulla vicenda che aveva coinvolto il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola nelle accuse di peculato in concorso con il sindaco Claudio Corradino per aver utilizzato l’auto della protezione civile in occasione della nevicata del 4 gennaio 2021.

Il Pubblico Ministero dopo aver indagato per peculato d’uso il vicesindaco ne aveva richiesto l’archiviazione per tenuità del fatto. Moscarola si era opposto e aveva impostato la sua difesa chiedendo una definizione tombale per infondatezza della notizia di reato. Il giudice ha accolto integralmente la richiesta della difesa ritenendo infondata ogni responsabilità di Moscarola, all’epoca anche assessore con delega alla Protezione Civile. Una notizia che rincuora il vicesindaco che ha visto riconosciuta la sua battaglia.