Cozze, acciughe in bagnetto, sarde, fritto misto: sono solo alcuni dei piatti a disposizione, in occasione della 4° Sagra del Pesce, realizzata dai volontari della Pro Loco di Crevacuore. L'evento andrà in scena al Parco ANA del paese, a partire dalle 19.30. Possibilità di asporto anche dalle 18 alle 19. Il menù sarà servito con stoviglie biodegradabili nel rispetto dell'ambiente.