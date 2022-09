Due giorni di festa a Cossila San Grato. Si comincia domani, sabato 10 settembre, dalle 19.30 con la Serata sotto le Stelle, con cena in piazza e musica con Giorgio e Moreno.

Si continuerà domenica 11 settembre con la Santa Messa solenne in onore del patrono (ore 11) e aperitivo finale in piazza. A seguire, pranzo della patronale in oratorio, a partire dalle 12.30. Infine, alle 16, estrazione della lotteria a favore delle attività dell'oratorio.