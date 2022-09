Motori e misteri in Valle Cervo, raduno di Mini al Circolo di Rosazza

Nel 2022 la stagione a Rosazza non termina con il tradizionale rito della processione della Madonna. L'11 settembre Passione Mini Piemonte Club, nato nel 2014 e riconosciuto nel 2016, quale unico club ufficiale Federclub Mini Italia, nella persona del suo presidente Luca Bonello, ha organizzato un raduno dello storico marchio inglese nell'incantevole location del Circolo di Rosazza.

“Motori e misteri saranno i protagonisti di quella che speriamo possa essere una partecipata giornata di festa – spiega il sindaco Francesca Delmastro - Il PMPC DAY è l’appuntamento ufficiale di Passione Mini Piemonte Club aperto, oltre che a tutti i soci, anche a tutti gli appassionati possessori di una Mini di qualsiasi età. L’edizione 2022 sarà una giornata che coniugherà la passione per la Mini, la cultura e la scoperta del territorio, il buon cibo e il piacere di stare insieme con vecchi e nuovi amici”.

Il programma prevede alle 9 come orario d'inizio del ritrovo per colazione ed accrediti presso il club iFaggi a Biella Via Ramella Germanin 28. Alle 10 partenza del tour panoramico di 20 chilometri con destinazione finale a Rosazza uno dei borghi più belli d’Italia. Alle 10.45 è previsto l'arrivo presso il parco dello storico Circolo di Rosazza (che quest’anno compie 100 anni), a completa disposizione per l’intera giornata. Alle 11 l’associazione culturale White Rabbit Event accompagnerà i visitatori in un viaggio esperienziale nel borgo più misterioso del Piemonte, tra esoterismo, segreti templari e sedute spiritiche per vivere un’esperienza simbolica e ludica. Alle 13 pranzo in compagnia, al Circolo con vista sul parco che ospiterà le Mini avvolti da un panorama incantevole.

“Non possiamo che essere ancora una volta orgogliosi di ospitare una manifestazione di appassionati, volta a valorizzare il territorio – conclude Delmastro - Ancora una volta abbiamo la conferma di come il volano del circuito dei Borghi più belli d'Italia stia dando i suoi frutti ed i nostri sforzi sono tutti volti ad allungare la stagione consentendo così maggiore ossigeno alle attività commerciali”.