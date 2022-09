Parlare di sensibilità dentale o parlare di ipersensibilità dentinale che sono due sinonimi significa prima di tutti parlare di un problema che riguardano i nostri denti e che è comune a molte persone nel corso della loro vita e parliamo di persone di tutte le età, anche se è il Range che ne soffre di più in maggioranza è fatto da persone che vanno tra i 20 e i 50 anni.

Non è una condizione che si sviluppa dall'oggi al domani perché può essere graduale e può arrivare per esempio perché le gengive si ritirano e cioè quella che si chiama recessione gengivale o anche per esempio per l'usura dello smalto.

Praticamente questo tipo di problema avviene quando la parte più molle è la parte più interna del dente che si chiama dentina a un certo punto viene esposta e in genere si trova sotto lo smalto o il cemento , e quello succede quando questa e esposta Se una persona mangia cibi caldi o cibi freddi o beve bevande fredde o calde le fibre nervose che fanno parte della stessa vengono iper stimolati e arriva un dolore troppo acuto che può essere breve, ma molto impattante.

Urge ricordare che in questi casi non bisognerebbe perdere tempo più di tanto e poi Bisognerebbe subito rivolgersi al proprio dentista di fiducia non sono in primis perché quella è l'urgenza a far diminuire i sintomi dolorosi naturalmente suggerendo alcune cose che riguardano l'igiene orale ,Ma poi bisognerà Che si metta ad analizzare le cause per cercare di risolvere il problema in profondità.

E per quanto riguarda le cause possiamo appunto parlare dell'usura dello smalto che abbiamo accennato che può essere anche collegata ad un eccessiva frequenza intensità di lavaggio dei denti ,Oppure quello che abbiamo menzionato come recessione gengivale che è anche un’infiammazione gengivale.

Finché il nostro dentista di fiducia non si risolverà il problema della sensibilità dentale dobbiamo imparare a gestirla

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte finché il nostro dentista di fiducia non arriverà a risolvere il problema che abbiamo della sensibilità dentale dobbiamo trovare un modo per gestirla a lungo termine e questo significa una protezione quotidiana dei denti sensibili e quindi lavare i denti usando il filo interdentale e facendole realmente, ma non troppo spesso e non in maniera troppo aggressiva perché quello contribuisce a quella che chiamavamo recessione gengivale.

Un'altra cosa che si può fare a usare un dentifricio per denti sensibili e soprattutto sarà uno spazzolino con setole morbide per ridurre gli effetti e proteggere lo smalto.

Un'altra cosa che dobbiamo fare è stare attenti con le bevande e cibi acidi che contribuiscono l'erosione dello smalto e il suo tale e quindi parliamo di vino, caffè, the, ketchup, frutta e succhi di frutta e bibite frizzanti per il dentista che ci farà un elenco più completo quando avremo preso appuntamento con lo stesso appuntamento all'interno del quale potrebbe farci anche una panoramica dentale per fotografare in maniera precisa la situazione della nostra bocca.