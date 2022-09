Un tempestivo intervento dell'ente gestore ha consentito la messa in sicurezza del cavo elettrico pericolante in via Felice Trossi, a Vigliano Biellese. La via, pertanto, è stata riaperta al traffico veicolare e pedonale a partire dalla serata di giovedì 8 settembre. Lo informa il Comune sul propri sito.