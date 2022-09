Trasporti, da lunedì quattro treni diretti da Biella a Torino

Da lunedì 12 settembre quattro treni diretti viaggeranno tra Biella e Torino in aggiunta alle corse già in orario. Grazie alla recente elettrificazione della tratta Biella-Santhià si intensificano i collegamenti tra il territorio biellese e la città della Mole.

Su richiesta di Regione Piemonte e dell’Agenzia per la Mobilità, con la collaborazione delle Istituzioni del territorio e dei comitati pendolari, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha aggiunto due collegamenti diretti: da Biella alle ore 6,10 e alle 12,27 con arrivo a Torino Lingotto rispettivamente alle ore 7,13 e alle ore 13,33. Altri due treni ripartono dalla stazione Lingotto di Torino alle ore 7,46 con arrivo a Biella alle ore 8,49 e alle ore 18,46 con arrivo alle ore 19,49.

L’andamento e l’apprezzamento dei nuovi collegamenti saranno monitorati da Regione, Agenzia per la Mobilità e Trenitalia anche al fine di valutare eventuali rimodulazioni. L’introduzione dei nuovi collegamenti si aggiunge alla riorganizzazione dei servizi attiva da luglio, con la modifica della periodicità di circolazione il sabato, la domenica e nei festivi. Nei giorni non feriali, infatti, gli orari in vigore, con cadenza bioraria, offrono maggiori possibilità di spostamento ai passeggeri e la prosecuzione del viaggio da/per Santhià e Novara con i treni regionali veloci della linea Torino-Milano.