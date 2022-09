Sordevolo: Domenica esercitazione congiunta per la lotta agli incendi boschivi

Domenica, 11 settembre dalle 8 alle 12, si effettuerà una esercitazione per manovre principali di stesura linea di tipo canadese per contrasto incendio boschivo nella zona della Trappa di Sordevolo con l’obiettivo di imparare a sfruttare al massimo le attrezzature messe a disposizione dal corpo volontari AIB del Piemonte e saper cooperare con più squadre, ed altri enti sul territorio per il raggiungimento dello stesso obiettivo: contenimento ed estinzione incendio boschivo e per la salvaguardia del patrimonio naturalistico.

Insieme ai volontari AIB collaboreranno i volontari della Croce Rossa Comitato di Biella e del Soccorso Alpino oltre ai Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali. Durante l’esercitazione verrà simulato il soccorso a un ferito coinvolto di un ipotetico incendio.