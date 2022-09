Lavori a Biella, temporanei sensi unici alternati: ecco come cambia la viabilità

Per il ripristino del manto stradale sarà istituito nei prossimi giorni il restringimento della carreggiata, il temporaneo senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Carso, via Piave, via Maggia, via Gromo, viale Roma, via Piacenza, piazza Adua. L'ordinanza avrà vigore dalle ore 6,30 di lunedì 12 alle 21 di venerdì 23 settembre.