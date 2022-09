Fondazione FILA Museum, nuovo evento in programma: sabato fra le vigne di Strambino

Un sabato tra le vigne di Strambino: è Bi-S, il nuovo evento di Fondazione FILA Museum, ideato da Fondazione FILA Museum. La seconda edizione di Wonnie in Giro, il progetto che promuove l’importanza dello sport e dell’attività fisica all’aria aperta, avrà luogo a Strambino in provincia di Torino il prossimo 17 settembre.

Come l’anno scorso, l’evento avrà due guest star d’eccezione: Francesco ‘Ciccio’ Graziani e Andrea ‘Lucky’ Lucchetta, Ambassador di Fondazione FILA Museum. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.30 al Castello di Strambino, in Via Conti di S. Martino. La partenza, alle ore 10.00, darà avvio ad una passeggiata di 5 Km tra le vigne circondanti l’edificio storico. Al termine della visita guidata, all’interno del Castello, un ristoro attenderà i partecipanti.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, previa prenotazione. L’iscrizione è obbligatoria su Evenbrite alla pagina dedicata a ‘Wonnie-in-giro’. Ecco il link per accedere alla pagina: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wonnie-in-giro-tappa-bi-s-409926690767 Per agevolare la procedura, vi invitiamo a scaricare e compilare il pdf dell'autodichiarazione dell'evento dal nostro sito web: https://www.fondazionefila.com/. Per maggiori informazioni, contattateci via email a info.fondazione@fila.com oppure al numero di telefono +39 015099 7011.

L’evento realizzato in collaborazione con il comune di Strambino e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

Segue il programma dettagliato della giornata del 17 Settembre 2022

9.30 - Ritrovo al Castello di Strambino e distribuzione pacchi gara (sacca, maglietta, borraccia),

10.00 - Partenza della passeggiata tra le vigne probabilmente accompagnati dai viticoltori Associazione "Le Vigne" e con piccole rievocazioni storiche lungo il percorso (Spadaccini al Prato delle Torri, Rievocazione medioevale all'interno del castello con visita guidata),

12.00 – Visita al Castello e ristoro

15.30 - Inaugurazione Panchina Rossa riverniciata dagli Alpini come Simbolo della violenza contro le donne