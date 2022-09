Biella, circolazione sospesa in via Italia per lavori

A causa di un guasto alla rete fognaria sarà istituito nei prossimi giorni il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto mezzi autorizzati per il lavoro in premessa e la temporanea sospensione della circolazione in via Italia, nel tratto compreso tra via Marocchetti e via Serralunga. L'ordinanza avrà vigore dalle ore 8,00 di lunedì 12 alle 18 di venerdì 16 settembre.

La ditta incaricata dei lavori (Andreotti Flavio Escavazioni) dovrà segnalare la chiusura e le idonee deviazioni del traffico.