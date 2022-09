Grande successo a Sandigliano per la 16° Camminata di Sandigliano FOTO

Grande successo a Sandigliano per la 16° Camminata di Sandigliano – Trofeo Renato Zanetto (videoservizio di D. Finatti per newsbiella.it)

Una giornata di festa all’insegna dello sport e del divertimento. 170 runners, di cui 20 bambini per il mini giro, si sono dati appuntamento ieri sera, 7 settembre, per la 16° Camminata di Sandigliano – Trofeo Renato Zanetto, manifestazione non competitiva di corsa da 6 chilometri e camminata ludico motoria da 3 chilometri circa, organizzato dal gruppo ANA di Sandigliano, col patrocinio del Comune e la collaborazione tecnica dell'AS Gaglianico 1974.

Un grande successo nonostante le condizioni meteo non proprio ottimali. In tale occasione, sono stati consegnati ben 130 pacchi gara. Alla fine, hanno tagliato per primi il traguardo Giulio Curatitoli e Beatrice Lanza. Presente anche l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Mauro Masiero.