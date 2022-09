Da BiellaSport la scarpa giusta per ogni gara!

L’autunno è alle porte e a Biella è già iniziata la stagione delle gare. Anche quest’anno BiellaSport parteciperà agli eventi in qualità di sponsor, attraverso la fornitura di premi e gadget con il fine di supportare le iniziative che hanno a cura il territorio biellese e che promuovono l’importanza e i valori dello sport.

Domenica 10 settembre si terrà la Stracada, una gara aperta a tutti per qualsiasi livello di preparazione atletica, da affrontare in marcia o in corsa. Trattandosi di percorso stradale, BiellaSport consiglia calzature da corsa adatte ad affrontare il percorso in asfalto della gara, come Brooks, Hoka, Asics, Saucony e New Balance, disponibili nell’ampia sezione Running del negozio.

A seguire Vertikal Tovo, in programma per il 2 ottobre, e Su-per Veglio Trail il 9 ottobre: si tratta di gare di Trail che richiedono una scarpa più performante, rigida, ideale per la spinta e per un grip ottimale con il terreno. Tra i modelli consigliati in negozio troviamo Hoka Tecton X e Torrent 2, Saucony Peregrine 12, New Balance Hierro V7 e Brooks Cascadia.

L’ultimo appuntamento per il calendario delle gare di settembre-ottobre sarà il Monte Casto Trail in partenza da Andorno il 30 ottobre, una gara caratterizzata da lunghi tratti di corsa, che necessita dunque di una scarpa di buona spinta ma soprattutto rimbalzo e ammortizzazione per la lunga distanza del percorso. Caratteristiche che si possono trovare nei modelli Hoka Mafate 4, Saucony Endorphin Trail, New Balance Moore e Scarpa Spin Infinity.

Tutti i modelli di calzature sopra citati - e molti altri - sono disponibili presso il negozio BiellaSport di Gaglianico, in Via Cavour 56, e online su www.contescarpemoda.it nella sezione “Sneakers sport performance Uomo” e “Sneakers sport performance Donna”.

