ASAD Biella, 3 atleti agli Open Water del Lago di Viverone

SpecialMente Asd ha organizzato la Prima edizione della “SURF – Swords Unified Race & Fun”, manifestazione in acque aperte che si svolgerà a Piverone, presso il Lido di Anzasco, questo weekend. L’evento è patrocinato da Special Olympics Team Piemonte.

Una gara del circuito Special Olympics esteso, in quanto il principio cardine su cui si basa il movimento è proprio di trovare l’inclusione attraverso la pratica dello sport. Parteciperanno all’iniziativa tre atleti di ASAD Biella: Andrea Seffusatti, 1500 metri in acque libere; De Pieri Luca, prova lo sport 50 metri in acque libere; Spezzano Andrea, 400 metri in acque libere.

Il tecnico che gli accompagnerà sarà Marangone Marco. Le gare si terranno domenica 11 settembre a Piverone, Lido di Anzasco, Strada Statale 228. A partire dalle 10:30 si darà il via alle varie competizioni: la 400m per quegli atleti che si approcciano per la prima volta all’open water. Alle 11:45 partirà la gara 1.500 metri aperta sia agli atleti Special Olympics che gareggeranno insieme al proprio partner che a tutti gli altri atleti. Infine alle 13:00 partirà la gara 3.000 metri.