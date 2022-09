A Gaglianico con lo “Spirito Giusto”, grande successo per gli incontri sportivi

L’evento sportivo “Spirito Giusto” realizzato in collaborazione con “Atletica Gaglianico” che dal 17 agosto per tre mercoledì consecutivi ha riunito appassionati di fitness e semplici amanti della natura ha avuto un grande successo.

L’idea, nata all’interno del progetto europeo “Erasmus+ Sport”, era quella di approfittare della stagione estiva per svolgere in compagnia una leggera attività fisica all’aperto utilizzando le attrezzature sportive inserite per questo fine all’interno del parco “Primo Corbelletti”. A guidare il numeroso gruppo di partecipanti l’occhio attento di due esperti di fitness come Alessio Santi, agente della Polizia Locale di Gaglianico e Riccardo Selva, personal trainer laureato in Scienze Motorie e massoterapista.

«E’ sempre emozionante vedere come la pratica sportiva possa allo stesso tempo unire e divertire – spiega Eleonora Selva, consigliere alle Politiche Giovanili e responsabile del Progetto Erasmus+ Sport – Non solo un momento di condivisione ma anche l’opportunità di fare nuove conoscenze perseguendo salute e benessere a contatto con la natura di cui il nostro paese è ricco».

Grazie al riscontro positivo dei partecipanti “Spirito Giusto” proseguirà anche tutti i giovedì di settembre con ritrovo alle 18.30 sempre presso il parco “Primo Corbelletti”. Qualsiasi variazione inerente luogo, orari o rimandi per maltempo verranno comunicati in tempo utile.