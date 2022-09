Regione, pubblicato il bando per partecipare al progetto bottega scuola

Si è aperto oggi il bando per il progetto “Bottega Scuola”, iniziativa della Regione Piemonte volta a favorire la trasmissione ai giovani delle conoscenze tecniche, delle competenze e delle abilità di lavoro manuale, attraverso tirocini presso le imprese artigiane in possesso del riconoscimento di marchio di eccellenza artigiana.

228 i posti a disposizione: è previsto un contributo a favore delle imprese per un totale di 1800 euro (300 euro al mese per un massimo di sei mesi) e un contributo di 2700 euro per i giovani tirocinanti (450 euro al mese per un massimo di sei mesi).

Il bando, reperibile sul sito della Regione Piemonte, è rivolto alle imprese artigiane in possesso del riconoscimento del marchio di eccellenza artigiana, che si candidano a partecipare al progetto, che si articola, in particolare, sui seguenti aspetti: il soggetto gestore del progetto “Bottega Scuola” formula il programma formativo del tirocinio finalizzato all'acquisizione da parte del tirocinante di competenze utili, condividendolo con le botteghe artigiane ospitanti in qualità di soggetti fondamentali al conseguimento delle competenze professionali; nel corso del tirocinio e al termine dello stesso le capacità acquisite dal giovane vengono verificate con il coinvolgimento dell’artigiano presso cui il tirocinante ha effettuato l’esperienza di “Bottega Scuola”, mediante raccolta della documentazione utile a comprovare l’attività svolta e i risultati raggiunti; al termine del tirocinio il soggetto gestore approfondisce e verifica la possibilità dell’inserimento lavorativo del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo all’impresa e al giovane tutte le informazioni utili inerenti tipologie di contratto attivabili ed eventuali agevolazioni ad esse collegate, nonché consulenza sugli aspetti relativi all'inserimento lavorativo.

Le imprese artigiane hanno tempo fino al prossimo 28 settembre per presentare la propria candidatura. https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/bottega-scuola-2022-2023-tirocini-botteghe-artigiane-aperto-bando-per-candidatur