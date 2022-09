Elezioni 2022, altri tre incontri con i cittadini per il candidato di FdI Delmastro

Prosegue la campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Altri 3 appuntamenti in programma questa settimana per il candidato Andrea Delmastro per il collegio uninominale Biella – Vercelli, che incontrerà cittadini, amici e simpatizzanti al gazebo del mercato di Biella sabato 10 settembre , dalle 9; poi sarà al gazebo in via Lamarmora - fronte ATL - a Biella, domenica 11 settembre , dalle 10 alle 18. Infine, aperitivo al bar Bim Bum Bar di Gaglianico, in via Matteotti 42, domenica 11 settembre, alle 18:30.