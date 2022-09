Cossato, inizia la Festa Provinciale de l'Unità

Da domani, venerdì 9, a domenica 11 settembre, presso l'Area del Mercato Coperto di Cossato si svolgerà la Festa Provinciale de l'Unità, organizzata con il contributo determinante del PD provinciale e del Circolo di Cossato.

Quest'anno la Festa Provinciale de l'Unità si svolge 15 giorni delle elezioni per rinnovare il Parlamento e il Senato della Repubblica.

La posta in gioco non è mai stata cosi alta. Il 25 settembre ciascuno di noi sarà chiamato a decidere da che parte stare se con la Lista dei Democratici e dei Progressisti o con la destra.

Per questo la festa non sarà soltanto un importante momento di incontro e di svago, ma costituirà l'occasione per far conoscere le nostre proposte programmatiche e confrontarci con i cittadini sul futuro del Paese.  Invitiamo tutti e tutte ad essere presenti ricordando che gli eventi, i dibattiti, saranno presso Villa Ranzoni mentre lo svolgimento della festa sarà sotto l'area del Mercato coperto . 

Il programma della festa prevede:

Venerdì 9 settembre alle 17 presso Villa Ranzoni

COME CAMBIANO L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE, UNO SGUARDO AL FUTURO

Interverranno: Rita Rossa (resp. Regionale PD Scuola), Rinaldo Chiola (segretario del PD Biellese), Cesare Molinari , dirigenti scolastici biellesi, studenti ed insegnanti. Conduce il dibattito Paolo Gallana (professore di Diritto). Introduce Carlo Lanzone, della segreteria PD Biellese 

Sabato 10 settembre dalle 17 alle 19 a Villa Ranzoni

Dibattito su: ELEZIONI ED EUROPA, QUALI SOLUZIONI?

Incontro con Brando Benifei (eurodeputato e capo delegazione PD al Parlamento europeo).

Saranno presenti inoltre: Paolo Furia (segretario PD Regionale), Rinaldo Chiola (segretario PD Biellese), imprenditori e rappresentanti della cooperazione. Conduce Greta Cogotti, referente diritti PD Biellese Introduce Carlo Lanzone referente circoli della segreteria provinciale e referente Circolo Cossato.

Domenica 10 settembre alle 11 presso il Mercato Coperto

Incontro su: UN VOTO PER SBARRARE LA STRADA ALLA DESTRA E CAMBIARE L'ITALIA

Interverranno: l'on. Enrico Borghi, l'on. Federico Fornaro, Mariella Moccia e Rinaldo Chiola segretari PD di Vercelli e Biella. Introduce e modera Carlo Lanzone in qualità di referente Circoli del PD con alcuni rappresentanti dei Circoli PD.

Seguirà il pranzo. Al pomeriggio della domenica avremo altre due iniziative a Villa Ranzoni.

Alle 17 Assemblea dei Giovani Democratici con il Segretario GD Alessandro Bardone.

Alle 18 Dibattito sul tema: FAMIGLIA, LAVORO, POLITICA QUALE CONCILIAZIONE?

Interverranno: Emanuele Ramella Pralungo (Presidente Provincia di Biella), Ilaria Sala (Consigliera di parità provinciale biellese), Rinaldo Chiola (segretario PD Biellese), Alessandra Musicò (referente Democratiche). Conduce Giovanna Prato avvocata giuslavorista.