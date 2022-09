Vento forte e temporali: in Valsesia si contano i danni

La Valsesia fa la conta dei danni dopo il vento e i forti temporali di mercoledì sera. Per tutto il giorno i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di ripristino e messa in sicurezza dei danni causati dal nubifragio, tra i quali la rimozione di lamiere pericolanti della copertura di un capannone zona industriale in località Roccapietra di Varallo. Per l'intervento sono stati impegnati la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia e mezzi speciali con l'autoscala giunti da Vercelli.

Mattinata di lavoro anche a Quarona dove volontari, operatori dei soccorsi e delle linee pubbliche, Aib e cantonieri hanno avuto molto da fare per sistemare i danni arrecati la notte scorsa dal maltempo. Si sono dovuti rimuovere alberi caduti, in qualche caso finiti su auto in sosta ed è stata fatta anche una pulizia generale dall’immondizia sparsa per le strade a seguito delle violente folate di vento.

«Sono stati puliti e verificati tombini e caditoie di capoluogo e frazioni - spiega il sindaco Francesco Pietrasanta, in prima linea dalla notte scorsa -. Se ci sono altre problematiche segnalatelo agli amministratori o agli uffici comunali». Danni ingenti anche sulle strade delle frazioni di Borgosesia, dove si contano numerosi alberi caduti e pali pericolanti. Anche qui personale comunale e tecnici sono al lavoro fin dalla serata di mercoledì.