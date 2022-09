Maltempo colpisce duro anche nel Vercellese: vento, pioggia e danni

Forti temporali nella zona ovest della provincia e rilevanti danni a causa del maltempo. Nella serata di mercoledì, intorno alle ore 20,30 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Bianzè per un tetto divelto e una seconda squadra per pali pericolanti finiti sulla sede. Le aree interessate sono state messe in sicurezza, ma molti altri interventi sono ancora aperti.

Su tutto il Vercellese è stata ben visibile, anche da molta lontano, una diffusa tempesta di fulmini Diverse zone del vercellese sono state colpite dal maltempo: violente grandinate si sono registrate nella zone di Borgo d'Ale e del Santhiatese, ma anche della Valsesia.

«Quarona è stata colpita da forti piogge e vento - segnala il sindaco, Francesco Pietrasanta - Ci sono alcune luci saltate e alberi caduti. Stiamo controllando il territorio. La Protezione civile è all’opera per le prime emergenze. Il paese è invaso dalla plastica a causa della rottura dei sacchi della differenziata. Domani puliremo. Un aiuto della cittadinanza sarebbe gradito».

Anche a Varallo si segnalano disagi e danni a causa del fortissimo vento, con raffiche a 100 chilometri l'ora, che si è abbattuto sulla cittadina. Una mezz'ora di pioggia violenta anche a Borgosesia. Il sindaco Fabrizio Bonaccio, segnala la presenza di diversi alberi caduti sulle strade delle frazioni, «stiamo operando e man mano arriveremo ovunque, se potete rimanete a casa ad attendere la fine del maltempo», raccomanda il primo cittadino.