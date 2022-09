Dal Nord Ovest – Fungiat in difficoltà tra i boschi, soccorsa

In tarda mattinata i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Ormea per soccorrere una cercatrice di funghi infortunatasi nei boschi in località Bossietta.

La donna era accompagnata dal marito che ha chiamato i soccorsi consentendo di individuare con precisione il punto dell'incidente anche grazie all'sms locator. Sul posto è stata inviata una squadra a terra che ha stabilizzato e imbarellato la paziente. La donna è stata trasportata a piedi fino all'autoambulanza che ha proceduto con il trasferimento in ospedale dove è stata ricoverata con un codice verde.