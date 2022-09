Vigili del Fuoco in azione a Casapinta per taglio piante

Proseguono in tutto il Biellese le operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle principali arterie stradali dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore. Al momento, la squadra di Ponzone dei Vigili del Fuoco sta provvedendo a rimuovere tutte le piante crollate, o piegate, dal violento acquazzone lungo via Medea, nel comune di Casapinta.