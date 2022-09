Tragedia alla Pistolesa, trovato il corpo senza vita di un 40enne

A dare l’allarme un passante che ha notato una macchina in sosta lungo la strada del ponte (foto di newsbiella.it)

Un’altra tragedia a Pistolesa. Nella prima mattinata di oggi, 8 settembre, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, alla base del ponte: non sono ancora note le generalità ma si tratterebbe di piemontese di circa 40 anni, residente fuori provincia (probabilmente un astigiano).

A dare l’allarme un passante che ha notato una macchina in sosta lungo la strada del ponte. Sul cruscotto, stando alle informazioni raccolte, sarebbe stato trovato un biglietto con chiari intenti anticonservativi. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.