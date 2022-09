Mercoledì nero per il Biellese: raffica di incidenti a Donato, Cossato, Campiglia, Trivero e Massazza

Mercoledì nero sul fronte degli incidenti stradali, avvenuti nella giornata di ieri, 7 settembre, in diversi punti del Biellese. A Donato, si è verificato un urto tra un'auto condotta da un 82enne e un tedesco di 57 anni, a bordo di una moto. Ad avere la peggio proprio quest'ultimo finito a terra a causa dell'urto. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

A Cossato, invece, scontro tra un mezzo e un ciclista di 55 anni per cause da accertare. Ferito il biker, trasportato in ospedale per un problema alla spalla. A Campiglia Cervo, momenti di paura per un 47enne residente in Valle Cervo, finito fuori dalla carreggiata in maniera autonoma: stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe perso il controllo del veicolo facendo testacoda per colpa di una pietra presente sulla carreggiata.

Altro sinistro, questa volta a Trivero tra due biellesi di 17 e 38 anni: fortunatamente nessun ferito. Infine, a Massazza, un'autovettura avrebbe colpito un palo lungo la Trossi, in direzione di Carisio. Non avrebbe riportato conseguenze gravi. In questo caso, era presente la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.