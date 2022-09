Maltempo: disastri nel Biellese orientale tra piante cadute, violente grandinate e tetti scoperchiati

Come preannunciato dalle previsioni di Arpa Piemonte, il maltempo ha messo in ginocchio buona parte del Biellese. Forti raffiche di vento, temporali intensi, grandine, cieli illuminati a giorno dalle continue scariche di lampi e tuoni: a tutto questo si è assistito nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre.

Sono stati oltre 30 gli interventi delle squadre di Biella, Cossato e Ponzone dei Vigili del Fuoco, impegnate duramente su tutto il territorio. La zona più colpita è stata l’area comprendente i comuni di Lessona, Cossato, Ternengo, Valdilana (Valle Mosso e Soprana), Casapinta e Mezzana Mortigliengo. Per lo più tantissime piante cadute su strada o sopra i pali dell’alta tensione. E poi, tegole volate via dai tetti e finite per strada o sulle auto in sosta e intere vie e quartieri rimasti al buio per molte ore.

A Mezzana, in via Montaldo, il tetto di un’abitazione è volato letteralmente via mentre a Massazza oltre 10 pali telefonici sono precipitati lungo la Trossi, prima del cimitero comunale e lungo la via per Salussola. Infine, a Vigliano Biellese, un fulmine si è abbattuto nella centralissima via Milano, lasciando senza corrente numerose abitazioni.