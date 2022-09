Oltre 10 pali piegati lungo la Trossi, tra i comuni di Massazza e Villanova Biellese, e sulla via per Salussola. Cartelloni elettorali divelti dalla forza del vento. È il primo bilancio dell'ondata di maltempo che si abbattuta nelle zone sopra indicate.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e forze dell'ordine per la messa in sicurezza. Nelle foto è ben visibile quanto successo e i danni provocati nella notte.