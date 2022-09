Maltempo, a Casapinta la grandine colpisce duro: scoperchiati tetti di case e tegole volate via

Anche a Casapinta è in corso la conta dei danni provocati dal maltempo di queste ore. Stando alle informazioni raccolte, sono stati scoperchiati diversi tetti di abitazioni (quasi tutte disabitate) a causa dell'intensità del vento.

Di conseguenza, molte tegole sono volate via e precipitate lungo le strade e sui veicoli in sosta. Inoltre, oltre alle tante piante precipitate sulle carreggiate, si registrano alcuni centimetri di grandine in vari punti del paese.