Grandine e vento a Mezzana, alberi per strada e tetti scoperchiati: conta dei danni in atto FOTO

Danni da maltempo anche nel comune di Mezzana Mortigliengo, dove i tetti di alcune abitazioni sono stati scoperchiati dalle forti raffiche di vento registrate nella notte. Inoltre, numerose piante sono precipitate lungo le arterie del paese.

“Anche la grandine si è fatta sentire e molti bidoni dell'immondizia sono volati via – commenta il sindaco Alfio Serafia, in azione da stamattina a monitorare la situazione – La conta dei danni è in corso ma per fortuna i nostri cittadini si sono attivati per dare una mano ai cantonieri in prossimità delle loro abitazioni. Li ringrazio a nome dell'amministrazione comunale”.