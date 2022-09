Infortunio sul lavoro a Gaglianico, ferito un dipendente: in codice rosso all'ospedale

Infortunio sul lavoro in una ditta di Gaglianico. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 settembre: stando alle prime ricostruzioni del caso, un uomo di circa 55 anni, residente in Lombardia e dipendente di un’azienda esterna, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe finito a terra per cause in corso di accertamento.

Sembra che fosse impegnato a coprire del materiale ferroso con un telone che aveva appena caricato su un camion. Nella caduta, avrebbe battuto violentemente la testa e riportato una ferita. Cosciente, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale, in codice rosso, per un sospetto trauma cranico.

Sul posto anche Carabinieri e personale Spresal per gli accertamenti di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.