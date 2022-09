Ancora interventi di piante sulla strada, Vigili del Fuoco in azione a Lessona (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Proseguono le segnalazioni di cittadini per la presenza di piante crollate e finite in mezzo alla strada. A Lessona, in particolare, sono diversi gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco per la rimozione degli alberi e la messa in sicurezza: poco fa, la squadra di Cossato ha portato via un arbusto di notevoli dimensioni da via Cesone. Sul posto anche la Polizia locale di Lessona per la viabilità.