Bagneri in festa per la Madonna del Piumin

Ora che la statuetta, di piccole dimensioni, della Madonna del Piumin è sulla vetta del Monte Mars, dove è stata portata a fine agosto, c’è un motivo in più per festeggiare e una nuova avventura da raccontare.

Lo faremo in occasione della annuale festa della Madonna del Piumin in programma a Bagneri domenica 18 settembre. L’appuntamento è a Bagneri per le 11 presso la statua della Madonna del Piumin, dove sarà celebrata la Santa Messa, con i canti del Coro Monte Mucrone; poi aperitivo per tutti e pranzo organizzato dall’associazione Amici di Bagneri ODV. Alle 15,30, in chiesa, ci sarà una proiezione delle foto della “missione al Monte Mars” accompagnata ancora da qualche canto del coro Monte Mucrone.

Durante la giornata (al mattino dalle 10 e poi il pomeriggio 14,30-18,30) visite guidate con la Rete Museale Biellese ed esposizione di pannelli e cimeli che raccontano la storia della Madonna del Piumin. La giornata sarà una bella occasione per conoscere Bagneri, il borgo alpino della Valle Elvo, in Comune di Muzzano, con l’Ecomuseo della Civiltà Montanara e dove sono esposte anche altre opere del Sandrun e le sculture in pietra dell’artista Cecilia Martin Birsa.

Per arrivare a Bagneri si consiglia di raggiungere il Santuario di Graglia, proseguire per la Bossola e percorrere il Tracciolino (SP 512) per circa 4 km in direzione Oropa fino alo slargo sopra al borgo di Bagneri (tabellone informativo e parcheggio, appena sopra alla statua della Madonna del Piumin). Per info: 3396881717 o 3335813442.