Zumaglia, un fondo di solidarietà con i compensi degli amministratori comunali

Un fondo di solidarietà per contribuire alla manutenzione dei beni comunali oppure per aiutare i cittadini in difficoltà, finanziato con una parte dei compensi percepiti da sindaco, assessori e consiglieri comunali.

Questa la mozione presentata in questi giorni a Zumaglia dal gruppo consigliare di minoranza Zumaglia Nel Cuore formato dal capogruppo Iuri Toniazzo, da Franco Della Valle e Renzo Quaglia al sindaco Edoardo De Faveri.

“In comuni piccoli come il nostro – argomenta la richiesta Toniazzo - l'attività istituzionale si dovrebbe intendere come servizio di volontariato, per cui chiediamo al sindaco di rinunciare al 50 % dell'indennità percepita per costituire un fondo che contribuisca alle spese di manutenzione di cimitero, parco giochi, scuola dell'infanzia, oppure supporti le persone in stato di necessità che non mancano in questi tempi difficili. La richiesta è rivolta anche ad assessori e consiglieri comunali”.

Una rinuncia che a Zumaglia non costituirebbe una novità. “Il sindaco De Faveri – continua Toniazzo - è il primo della storia del Comune di Zumaglia che percepisce per intero il compenso stabilito dallo Stato, mentre l'ex primo cittadino Elvezia Delvento ne aveva rinunciato totalmente. In un momento cosi delicato tale rinuncia sarebbe un segnale importante di vicinanza alla popolazione. Questo era un punto del nostro programma elettorale 2021, che non abbiamo ancora potuto attuare perchè, a distanza di un anno dall'inizio della legislatura, il gettone di presenza non ci è ancora stato riconosciuto”.

Il sindaco De Faveri affronterà la questione in sede istituzionale. “Risponderò alla mozione – dice il primo cittadino – nel prossimo consiglio comunale”.